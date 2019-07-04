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04.07.2019 14:38
Рубрика: Культура

X Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге

Текст: Валерий Кичин
В Екатеринбурге не успела отгреметь беспрецедентная по размаху Ночь музыки, как начался юбилейный, 10-й Венский фестиваль. Эта традиция слушать на площади перед Федеральным университетом живые выступления музыкальных звезд и видеозаписи лучших мировых балетов, опер и концертов была здесь заложена десять лет назад и продолжается с нарастающим успехом.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Изначально "Венские дни" родились в 1991 году на Ратушной площади австрийской столицы - там и возникла эта идея показывать музыкальные фильмы на огромных экранах под открытым небом. Из Вены традиция перешла к любителям музыки Нью-Йорка, Токио, Будапешта и Бухареста. В 2010 году шестым мегаполисом мира, ежегодно принимающим "Венские дни", стал Екатеринбург, где музыкальный праздник проходит при поддержке Почетного консульства Австрии.

Фото: Предоставлено Ростовским государственным музыкальным театром
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На церемонию открытия праздника в Екатеринбург прибыл посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер, который обратился к уральским меломанам с приветственной речью. Затем в традиционном живом концерте выступил знаменитый венский квартет "Яношка", исполнивший многожанровую программу от Баха, Моцарта и Рахманинова до Джона Леннона. В четверг екатеринбуржцы посмотрят "Макбета" Верди с Анной Нетребко и Пласидо Доминго - спектакль Берлинской Штаатсопер, дирижер Даниэль Баренбойм.

По случаю юбилея праздник продлится почти месяц - до 27 июня. Впереди бездна ярких впечатлений: грандиозная "Кармина Бурана" из Запретного города в Пекине, балеты "Раймонда" из Мариинки, "Коппелия" из Большого театра, "Щелкунчик" из Цюриха, "Петрушка" из Мюнхена и "Золушка" в постановке Рудольфа Нуреева из Парижа, оперы "Тоска" и "Волшебная флейта" из Зальцбурга, "Борис Годунов" из Парижской "Опера-Бастий", "Орфей и Эвридика" с Хуаном Диего Флоресом из миланской "Ла Скала", мюзикл Леонарда Бернстайна "Чудесный город" из Тулона, концерты Йозефа Кауфмана из Берлина, Анне-Софи Муттер и Ланг Ланг из Берлина, Элтона Джона из Лас-Вегаса, рок-группы "Омега" из Будапешта и многое другое.

Фото: tchaikovskycompetition.com
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По традиции, на площади работает венский фуд-корт, где можно полакомиться фирменной кондитерией с венским кофе; своим искусством делятся лучшие кулинары уральской столицы. Все спектакли и концерты можно смотреть бесплатно, и тысячи горожан стекаются вечерами к зданию Уральского университета имени Бориса Ельцина, чтобы насладиться шедеврами мировой музыки.

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