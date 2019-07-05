Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2010, N 21, ст. 2529; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5113) следующие изменения:

1) в статье 4[1]:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Координационными органами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

а) на федеральном и межрегиональном уровнях - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций;

б) на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации;

в) на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований;

г) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.";

б) дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляет руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций возглавляют руководители федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций или их заместители. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации возглавляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглавляют главы местных администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители.";

в) дополнить пунктом 2[2] следующего содержания:

"2[2]. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляют координацию деятельности органов управления и сил федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответственно на федеральном и межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

г) дополнить пунктом 2[3] следующего содержания:

"2[3]. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организует разработку федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального или межрегионального характера.";

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

а) на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации (подразделения), обеспечивающие деятельность федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

б) на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации (подразделения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти межрегионального уровня, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на межрегиональном уровне;

в) на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации (подразделения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по субъектам Российской Федерации и организации (подразделения) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, подведомственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

д) на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.";

е) в пункте 5:

подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

"а) на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

б) на межрегиональном и региональном уровнях - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;";

дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

б) местный уровень реагирования:

решением главы местной администрации городского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского поселения;

решением главы местной администрации муниципального района при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления муниципального района;

решением главы местной администрации городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского округа;

решением должностного лица, определяемого законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения, при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера на внутригородской территории города федерального значения;

в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского поселения, муниципального района, городского округа и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.";

з) в пункте 9 слова "сил и средств федеральных органов исполнительной власти, в том числе" исключить;

и) в абзаце первом пункта 10 слова "орган государственной власти" заменить словами "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности";

2) в статье 10:

а) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) принимает решения об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи и о выплате единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев оказания единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплаты единовременных пособий гражданам Российской Федерации, а также определение круга лиц, которым указанная помощь будет оказана и указанные выплаты будут осуществлены;";

б) подпункт "о" признать утратившим силу;

в) в подпункте "р" слово "критерии" заменить словами "порядок разработки критериев", слова "обязательные для выполнения требования" заменить словами "порядок разработки обязательных для выполнения требований";

3) в статье 11:

а) в пункте 1:

подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;";

в подпункте "н" слово "(межмуниципальный)" исключить;

дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории субъектов Российской Федерации.";

б) в пункте 2:

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;";

дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.";

4) статью 13 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают привлечение сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций федерального или межрегионального характера в соответствии с федеральным планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

5) в статье 24:

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова "в границах (на территории) муниципального образования" заменить словами "муниципального характера";

б) дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Финансовое обеспечение понесенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

6) в статье 25:

а) в части первой слова "а также органами местного самоуправления" заменить словами "органами местного самоуправления, а также организациями";

б) часть вторую дополнить словом ", организациями".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"участию в разработке планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;";

2) в пункте 1 статьи 13:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;";

б) абзац третий признать утратившим силу;

3) в пункте 2 статьи 14 слова "планами предупреждения" заменить словами "планами действий по предупреждению";

4) в статье 16:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, используемые для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, оборудуются устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.";

б) в пункте 3 слова "оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований пользуется" заменить словами "транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, используемые для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, пользуются".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин