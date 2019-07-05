Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 163-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", статьи 17 и 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в статью 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 2001, N 51, ст. 4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 45, ст. 5264; N 48, ст. 5746; 2010, N 14, ст. 1557; 2011, N 1, ст. 16, 45; 2012, N 29, ст. 3994; 2014, N 11, ст. 1094; 2018, N 31, ст. 4855) следующие изменения:

1) абзацы третий и четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"в отношении судьи иного суда (за исключением судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации) и мирового судьи - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации;

в отношении судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.";

2) в пункте 9 слово "соответственно" и слова "или квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1022; 2004, N 33, ст. 3369; 2005, N 15, ст. 1278; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 29, ст. 3594; N 45, ст. 5264; N 48, ст. 5746; 2011, N 49, ст. 7066; 2013, N 9, ст. 872; 2014, N 11, ст. 1094; 2018, N 31, ст. 4855) следующие изменения:

1) подпункт 10[1] пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"10[1]) рассматривает жалобы на решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. Если по результатам рассмотрения жалобы на решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации придет к выводу о том, что дисциплинарное взыскание, наложенное на судью квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации, несоразмерно тяжести совершенного дисциплинарного проступка, она вправе изменить вид дисциплинарного взыскания;";

2) подпункт 1[1] пункта 2 статьи 19 признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин