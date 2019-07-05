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05.07.2019 05:26
Рубрика: В мире

Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила беспилотник над аэропортом Джизана на границе с Йеменом. Хуситы намеревались с помощью дрона атаковать региональную воздушную гавань. Работа аэропорта продолжается в обычном режиме.

Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда

Также был запущен второй беспилотный летательный аппарат в направлении аэропорта в Абхе, передает Al Arabiya. О его ликвидации информация не поступала.

На прошлой неделе коалиция заявила об уничтожении одного из беспилотников, запущенных йеменскими хуситами из "Ансар Алла". Дрон был перехвачен в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе королевства. Целью хуситов также были саудовские аэропорты в городах Абха и Джизан возле границы с Йеменом. Повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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