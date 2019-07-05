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5 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13[2] Федерального закона "Об актах гражданского состояния"

Опубликован 5 июля 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Новые законы помогут многодетным заемщикам

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее также - меры государственной поддержки).

2. Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

3. При определении права на меры государственной поддержки не учитываются дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, а также дети, в отношении которых гражданин, указанный в части 2 настоящей статьи, был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

4. Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

5. Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2023 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:

1) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, либо приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору) об уступке прав требований по указанному договору в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

2) полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пункте 1 настоящей части;

3) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее выданных в целях, указанных в пункте 2 настоящей части.

6. Реализация мер государственной поддержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являющимся в соответствии с настоящим Федеральным законом агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

7. Порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации.

8. Меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.

9. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Статья 2

Внести в статью 13[2] Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросу единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении каждого ребенка лица, обратившегося за предоставлением мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).";

2) в абзаце первом пункта 5 слова "1 и 2" заменить цифрами "1 - 2[1]";

3) пункт 9 после слов "органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги," дополнить словами "единый институт развития в жилищной сфере, определенный Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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