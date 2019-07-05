Принят Государственной Думой 18 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2009, N 30, ст. 3737; 2011, N 24, ст. 3358; 2012, N 43, ст. 5781; 2013, N 30, ст. 4031; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 52, ст. 8097) следующие изменения:

1) пункт 31 статьи 4 после слов "электронных средств платежа" дополнить словами ", в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также средств связи, включая средства подвижной связи,";

2) в части 3 статьи 5 слова ", предусмотренных настоящим Федеральным законом" заменить словами "приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах в соответствии со статьей 142 настоящего Федерального закона";

3) в статье 61:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) принимать:

а) ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения участником азартной игры идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры;

б) интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения участником азартной игры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры;";

б) в части 21 после слова "идентификации" дополнить словами "или упрощенной идентификации", слова ", обеспечивающей установление возраста такого участника азартной игры" заменить словами "и установлением возраста такого участника азартной игры";

в) часть 22 после слов "информации об участниках азартных игр," дополнить словами "включая информацию о возрасте участников азартных игр,";

г) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Информация об участниках азартных игр, указанная в части 22 настоящей статьи, может быть получена с их согласия центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.";

д) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, применяются при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";

4) в части 7 статьи 142 слово "только" исключить, слова "открытые в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок банком), либо путем увеличения остатков электронных денежных средств физических лиц - участников азартных игр (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок небанковской кредитной организацией)" заменить словами "которые открыты в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки";

5) статью 15 дополнить частью 314 следующего содержания:

"314. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, осуществляющий прием интерактивных ставок, обязан соблюдать порядок приема интерактивных ставок и выплаты соответствующих выигрышей, предусмотренный частью 6 статьи 5 и частью 7 статьи 142 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223) следующие изменения:

1) в пункте 14 слова "идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода" заменить словами "идентификация или упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений пункта 111 настоящей статьи";

2) дополнить пунктом 15-6 следующего содержания:

"15-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.";

3) пункт 16 после цифр "15 - 15-2" дополнить цифрами ", 15-6";

4) пункт 18 после цифр "15 - 15-2" дополнить цифрами ", 15-6", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе";

5) в пункте 19 слова "Лица, которым" заменить словами "Лицо, которому", слова "в соответствии с пунктами 15 - 15-2 настоящей статьи, должны" заменить словами "в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 настоящей статьи, должно", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе", после слова "идентификацию" дополнить словами "или упрощенную идентификацию";

6) абзац первый пункта 111 после слов "эквивалентную 100 000 рублей," дополнить словами "при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 51 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе",";

7) пункт 113 после слов "в том числе электронных денежных средств," дополнить словами "приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша,".

Президент Российской Федерации В. Путин