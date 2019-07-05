Бондарчук и Симоньян получили гран-при на премии "Медиа-Менеджер"

На премии "Медиа-менеджер" продюсер и режиссер Федор Бондарчук получил гран-при как основатель и соучредитель Art Pictures Studio. Кроме того, лауреатом гран-при стала Маргарита Симоньян - главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT.

Когда на очередную премию "Медиа-Менеджер" в числе первых гостей прибыл Федор Бондарчук - у некоторых это вызвало удивление. Медийная персона - да. Но Бондарчук не является руководителем или сотрудником издательского дома, телеканала, радиохолдинга, интернет-платформы. "Возможно, пришел поддержать кого-то из друзей" - так подумали те, кто не знает, что Бондарчук вряд ли приходит туда, в чем не принимает участие. Так и оказалось.

Гран-при в этот вечер вручили именно Федору Сергеевичу - продюсеру, режиссеру, актеру, основателю и соучредителю Art Pictures Studio и школы кино "Индустрия". И сам факт того, что глава попечительского совета премии "Медиа-Менеджер" Вячеслав Муругов вручил гран-при Бондарчуку символизирует тренд времени: медиа и кино объединились. Почти все крупные издательские дома включают в себя если не телеканалы, то видеоотделы. Крупнейшие сетевые СМИ-поисковики, такие как Яндекс, Рамблер и другие, занимаются производством и дистрибуцией видеоконтента. Даже подросток знает, что сегодня видео просматривается пользователями интернета больше, чем текст, на что и делают ставку все без исключения социальные сети, запуская одну за другой новые функции для стриминга.

Однако... Премий для кино - много, для медиа-менеджеров - одна. Вот почему многие ждут ее целый год, поддерживают, продвигают, решают на ней дела, проводят запланированные встречи. На 19-й премии, которая прошла в 2019 году были названы 45 лауреатов.

Еще один гран-при жюри присудило Маргарите Симоньян - главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT. Маргарита не смогла прийти на премию, но представлять ее особо ни коллегам, ни широкой аудитории - не требуется. То, что Симоньян в медиа-мире чувствует себя как рыба в воде, видно не только по возглавляемым ей структурам, но и по социальным сетям, высказывания из которых часто цитируются всеми без исключения СМИ.

В номинации "Печатные медиа" были награждены Андрей Колесников - в этот раз не как обозреватель ИД "Коммерсантъ", но как главный редактор журнала "Русский пионер". Кстати, не многим удается счастливо совмещать должности и обозревателя, и главного редактора.

Кто читал хоть одну книгу Сергея Минаева, знает, что он - настоящий исследователь медиа-мира. Но он еще и главный редактор журнала "Esquire Русское Издание". За это ему и вручили "Чайку" с формулировкой "За расширение территории бренда Esquire за рамки принта и формирование новой аудитории в digital-пространстве".

Владислав Гемст из "Комсомольской правды" (первый заместитель генерального директора ИД) отмечен "За создание мультимедийной редакции на базе федерального телегида "Телепрограмма".

Заместитель главного редактора еженедельника "Аргументы и факты" Индира Кодзасова получила премию "За трансформацию региональных приложений "АиФ" в современную сеть конвергентных редакций и открытие новых редакций в России и за рубежом". Награда для "РГ" не чужая, если учесть, что главный редактор сегодняшних "Аргументов и фактов" Игорь Черняк - выходец из нашей редакции.

"Чайку" в номинации "Печатные СМИ" в категории "Региональные печатные медиа" получил Сергей Сайко - директор Дальневосточного окружного филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты". Еще раз поздравляем коллегу!

Радостно, что и в номинации "Электронные медиа. Телевидение" наградили людей, с которыми наша редакция долго и плодотворно работает. Это Алексей Земский - генеральный директор телекомпании "НТВ", Эдуард Илоян - генеральный продюсер телеканала "Супер" - тут важная формулировка - "За запуск с нуля нового эфирного федерального телеканала "Супер" и создание Start - видеосервиса с эксклюзивным контентом". Зная, какие результаты показали новые ресурсы, понятно, откуда "растут ноги" у награды.

Евгений Мартынов - заместитель главного редактора "Москва Медиа" отмечен "За создание единой информационной структуры, объединяющей телеканал, социальные медиа и сайт".

Лев Макаров, заместитель генерального директора по спецпроектам "СТС Медиа", запустивший новый тематический канал для детей - уже может выкладывать фото с "Чайкой" в социальных сетях и гордиться. Как это сделал, например, Ким Белов - директор по стратегическим коммуникациям этого же холдинга. Ему вручили приз в номинации, посвященной коммуникациям "За проведение EMMY International в Москве". Как специалист по коммуникациям, он правильно отреагировал.

Что касается радио - тут медиа-менеджерами года стали Ренат Идиатуллин - музыкальный директор "ГПМ Радио"; Сергей Трубицин - генеральный директор телерадиокомпании "Ника". Последний - "За комплексный подход к наполнению эфира - от оперативного освещения событий и прямых репортажей до нестандартного для регионов музыкального оформления".

Нельзя не отметить значимость награждения таких людей, как Олег Ефросинин - главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Кто из СМИ не сталкивается с правовыми проблемами? Да и не только из СМИ. Елена Шкулева - бренд-директор Woman.ru и Marie Claire, Hearst Shkulev Media - награждена в номинации "Онлайн СМИ". Елена Шаройкина - генеральный директор и главный редактор "Царьград медиа" получила "Чайку" и диплом с формулировкой "За создание самого рейтингового интернет-телеканала и выведение в топ-5 самых популярных телеканалов в Рунете".

Наталья Лосева - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" - человек суперизвестный в медиа-мире. Кого же награждать, как не ее. "За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного ИА и создание инновационного журналистского продукта", - вот так жюри выразило свое восхищение деятельностью Натальи.

"Газпром - Медиа холдинг" собрал урожай наград в области рекламы. Отмечены Екатерина Веселкова - генеральный директор "Газпром - Медиа" и Наталья Дмитриева - генеральный директор "ГПМ-Диджитал". Мария Королева - директор по продвижению "ГПМ Радио" награждена с формулировкой "За безупречную организацию и инновационный подход при проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио, задающих высокие стандарты на рынке радио и ставших примером для всей индустрии".

Если вернуться к партнерам "РГ", особо хочется присоединиться к поздравлениям Марине Беловой. Заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга телерадиокомпании "Петербург" получила "Чайку" "За проведение благотворительной акции, приуроченной ко Дню Защиты Детей".

Специальная номинация была присуждена жюри премии Сергею Серкову - шеф-редактору еженедельного выпуска газеты "Вечерняя Москва" с формулировкой "За перезапуск еженедельного выпуска газеты "Вечерняя Москва" Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.