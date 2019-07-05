Доллар за 80 рублей: Экономист изучил конфликт между США и Ираном

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- В ближайшие дни курс рубля может ослабнуть в рамках технической коррекции до 64,46 за доллар, а возможно и до 65,56. Курс единой европейской валюты будет стремиться к уровням в диапазоне 72,27 и 74,47 рубля.

Для российской валюты в ближайшее время наступит время проверок на устойчивость и прочность того укрепления, которое произошло в первом полугодии.

Также стоит обратить внимание на товарно-сырьевой рынок, от которого зависит динамика российской валюты. Сам факт сделки ОПЕК+ - не самый интригующий фактор для рубля, чего не скажешь о ситуации на Аравийском полуострове и в заливах возле него. Теперь дальнейшее движение котировок "черного золота" будет зависеть от развития противостояния между США и Ираном.

Если конфликт станет развиваться по наихудшему сценарию и отношения между странами перейдут в открытый конфликт, это может отразиться и на других рынках. Так что во втором полугодии внешние факторы могут быть не самыми приятными и пошатнуть устойчивость российской валюты как минимум в краткосрочном периоде.

Лукавить не будем, на внутреннем валютном рынке уже назрела вполне естественная коррекция, которая может быть усилена внешними факторами. Но не стоит паниковать, ведь по итогам первого полугодия и курс российского рубля, и сам по себе российский фондовый рынок стали абсолютными лидерами капиталистического производства и заслужили лавры "самых инвестиционно привлекательных в первом полугодии 2019 года".

Так что под влиянием общего внешнего фона, курс рубля, при негативном сценарии, может снова вернуться на уровни в 69-70 рублей за доллар. А самым неприятным и пока сказочным сценарием будет такая ситуация, когда на фоне явного обострения между США и Ираном нефть будет стоить 80 долларов за баррель. И курс рубля на фоне кризиса на глобальном рынке капитала будет приближаться к 80 за доллар. Но это, еще раз подчеркнем, вариант на данный момент маловероятный.

Пока же в ближайшие дни - до 10-15 июля - мы, скорее всего, столкнемся с вялым отступлением рубля от уровней пикового укрепления этого года. Произойдет это в совокупности внешних и внутренних факторов. К концу недели ждем уровни в 64,46 и 65,56 рубля за доллар.