Стоит ли запрещать смартфоны в российской школе? Как сделать так, чтобы ребенок не играл в гаджет на уроке? Вредит ли ребенку излучение от мобильника? "Российская газета" опросила школьных учителей и экспертов о том, какое место смартфон должен занимать в школе. Во Франции, например, уже год, как действует запрет на мобильные телефоны в начальной и средней школе.

Алихан Динаев, победитель конкурса "Учитель года России-2018", учитель обществознания, общественный советник министра просвещения:

- Ссылаться на международный опыт в этом вопросе бесполезно. В одних странах уже давно действует подобный запрет, в других - попытки лишить детей телефонов воспринимаются как посягательства на их права и свободы.

Интересно, что в Чеченской республике запрет на использование телефонов в школах действует уже много лет. Скажу честно, я всегда относился к этому скептически. Мне, как современному и молодому учителю, хочется использовать большое разнообразие приложений, обучающих игр, познавательных онлайн-ресурсов, которые есть в интернете.

Став "Учителем года России" и побывав в десятках школ по всей стране, я стал менять свою позицию. Что я видел, например, в московских школах? Дети на переменах не играют, не бегают, мало говорят друг с другом. Они стоят или ходят, уставившись в телефон. У большого числа учеников при этом еще и наушники. В результате перерыв, который должен дать детям время отдохнуть, прийти в себя, просто поболтать, поближе познакомиться друг с другом, превращается в минуты, когда ученики "сидят" в телефонах, нанося очередные удары по своему здоровью. В том числе поэтому у нас, по данным Роспотребнадзора, более половины школьников имеют хронические заболевания.

Дети, как и взрослые, сегодня зависимы от телефонов и интернета. Гаджеты так или иначе будут постоянно отвлекать их, что негативно сказывается на учебном процессе. Кроме того, они нередко провоцируют и обнажают социальную пропасть между учениками. Ученик с "десятым" айфоном за 75 тысяч, очевидно, вызывает зависть, а то и неприязнь у других. А появление телефона у одного ученика (особенно в начальных классах) вызывает у прочих желание иметь такой же, что приводит к бесконечным просьбам к родителям. "А что, мой ребенок хуже этого Виталия?" - скажет мама и нередко на последние деньги купит своему сыну новенькую модель смартфона.

Впрочем, у этой идеи есть и немало минусов. Многие говорят, что отсутствие телефонов позволит избежать случаев, когда ученики снимают на видео происходящее на уроках, в том числе не самые приятные случаи. Но, друзья, давайте вспомним последние скандалы, когда учителя били или оскорбляли учеников.

Мы узнали об этом только благодаря тому, что дети записали это на видео. Если бы не было этих роликов, то эти люди по-прежнему работали бы в школе и вряд ли бы сеяли разумное, доброе, вечное.

Мы не можем запретить детям в принципе приходить в школу с телефонами. Мы можем лишь запретить их использование во время занятий и перемен. Значит необходима какая-то система сбора, хранения и выдачи гаджетов. И здесь, пожалуй, кроется самый опасный момент - кто-то должен этим заниматься, следить, создать условия (ящики, шкафчики, замки, ключи) и отвечать, если телефон пропадет или сломается. И это, очевидно, станет большой головной болью для директоров и администрации школ.

Учителя часто говорят, что телефоны нужны на уроках, чтобы обращаться в интернет, использовать те самые образовательные ресурсы, программы и приложения. (Кстати, телефоны еще помогают тратить меньше бумаги на распечатку и экономить время). Но это, к счастью, хотя бы частично можно делать дома, с помощью школьных компьютеров или планшетов.

Что ж в итоге? Факт в том, что на 10 преимуществ телефонов в школе мы можем найти 10 недостатков. Проблема в том, что какого-то половинчатого решения здесь быть не может - или запрещаем, или разрешаем (предложения разрешать телефоны только на перерывах бесполезны, дети все равно будут использовать их на уроках). Что перевешивает? Сказать трудно. Я, пожалуй, склоняюсь к запрету, хотя это и создает немало проблем для меня как учителя и для моих учеников.

Александр Степанов, учитель информатики и робототехники школы № 1293:

- Мое мнение: не стоит сопротивляться естественным вещам. Мобильный телефон сегодня - это именно естественный способ получения информации, знаний. Его нужно интегрировать в образовательный процесс. А запреты - это средневековый метод. Когда-то такие же дискуссии велись по поводу книг. Однако, сейчас никто не считает книги опасными. А в чем разница? Только в том, что для детей получать знания с помощью мобильного нормально. А большинство из нас не владеет смартфонами, так же хорошо, как дети. Вот и боимся потерять свой авторитет.

А вот что думают эксперты вузов - участников Проекта 5-100

Михаил Беребин, заведующий кафедрой клинической психологии ЮУрГУ, PhD, к.м.н, главный внештатный медицинский психолог Минздрава России в Уральском федеральном округе:

- Безусловно, есть необходимость определенных ограничений использования гаджетов в ходе учебного процесса. Однако, проблема имеет две стороны. С одной, есть требование повышения "цифровой грамотности" подрастающего поколения, а с другой - в школе, где это должно происходить, запрещается пользоваться наиболее простыми ИТ-средствами. Эту проблему следует рассматривать в общем контексте процессов цифровизации и ее негативных клинических последствий в виде интернет и гаджетозависимости. И еще... Представляете, сколько законодательных актов и нормативных документов потребуется изменить, начиная с обеспечения конституционного права доступа к информации?

Валентин Сусляев, доцент радиофизического факультета Томского государственного университета:

- ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) то признает вред сотовой связи, то отрицает его. Окончательных данных по этому вопросу пока нет. Мои коллеги проводили исследования, подтвердившие, что электромагнитное излучение однозначно влияет на мозг крыс и, скорее всего, человека. Но насколько вредно это влияние для здоровья - пока непонятно.

Олег Маркелов, доцент кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

- С точки зрения технической эксплуатации устройств мобильной связи, уровень мощности излучения мобильным телефоном находится в пределах допустимых и безвредных для человека. Однако ряд исследований, проводимых в ЛЭТИ, показал такие результаты. Несмотря на то, что основная часть энергии концентрируется во внешней среде, существует небольшая доля излучения, направленного в сторону человека. При этом долгосрочное влияние данного эффекта изучено слабо.

Рустам Муслумов, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург):

- Если ограничение и необходимо, гораздо рациональнее прививать такие установки на уровне конкретных школ, а не закона.

Действительно существует риск - не перенасытить детей и подростков коммуникацией в гаджетах. Их интенсивное использование формирует клиповое мышление, ребенок начинает воспринимать информацию не целиком, а отрывочно.

Я считаю, что запрещать использование в школах технических устройств точно не стоит. Будет правильно разработать рациональные подходы к их использованию в учебном процессе, внедряя как один из элементов взаимодействия учителя и ученика во время занятия.

Официально

"Министерство приветствует создание рабочей группы по вопросам использования телефонов в школах и готово принять активное участие в работе, - рассказали "РГ" в пресс-службе Министерства просвещения РФ. - Ведущими научными коллективами проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей. Следя же за международным опытом, можно сделать вывод об определенной практике локального ограничения электронных устройств во время уроков".

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой в течение месяца продумать ограничительные меры, касающиеся смартфонов в школе.