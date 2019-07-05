Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 165-ФЗ "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в пункт "и" части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 26, ст. 3363; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8470) изменение, заменив слова "трех лет" словами "одного года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин