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Huawei создала операционную систему для замены Android. Что о ней известно

05.07.2019,  
17:52
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

9-11 августа компания Huawei проведет конференцию для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, на которой предположительно будет раскрыта официальная информация об операционной системе Hongmeng.

После введения санкций и отказа партнеров (в том числе американских) от сотрудничества с Huawei китайский производитель принялся активно развивать собственную операционку, чтобы, по всей видимости, быть готовым к отказу от использования Android на своих устройствах.

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Что известно о Hongmeng на сегодняшний день?

1. Huawei обещает, что она будет работать быстрее Android благодаря инструменту для разработчиков Ark Compiler. Он якобы повышает плавность работы системы более чем на 20 процентов, время отклика снижает более чем на 40 процентов, а скорость запуска приложений вырастает на 60 процентов.

2. Производитель гарантирует полную совместимость с Android-приложениями. Однако из-за санкций Google может запретить Huawei устанавливать на новые смартфоны свой магазин приложений Play Store. Впрочем, продвинутые пользователи всегда могут скачать установочный APK-файл - из хранилища или даже с сайта разработчика.

3. В Hongmeng будет свой магазин приложений - App Gallery. Сейчас Huawei активно призывает разработчиков создавать версии программ специально для него. Если мотивация будет успешной, набор приложений в App Gallery будет минимально отличаться от Play Store.

4. Новая операционка Huawei будет работать не только на смартфонах, но и на ноутбуках и других устройствах, обещают в компании. А на конференции Huawei Developer Conference речь зайдет о сетях пятого поколения и технологиях для умного дома, заботы о здоровье и дополненной реальности.

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