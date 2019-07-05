Итальянский вице-премьер запостил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выложил в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который находится с рабочим визитом в Риме. Политик запостил два снимка, предположительно, с торжественного обеда.

На первой фотографии Сальвини и Путин запечатлены крупным планом, на второй они смеются на фоне обеденного стола. "На работе", - подписал публикацию министр, добавив к ней изображения итальянского и российского флагов.

Ранее президент России и Папа Римский в Италии обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола. Кроме того, на встрече затронули тему экологии и "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России".

Затем глава РФ направился в резиденцию итальянского президента Сержо Маттареллы. Разговор проходил за закрытыми дверями.