Казахстанский бизнес заинтересован наращивать экспорт в Беларусь

В Казахстане в настоящее время, по словам председателя Торгово-промышленной палаты РБ Владимира Улаховича, работают сорок субъектов товаропроводящей сети и 256 предприятий с белорусским участием, а 49 предприятий с казахстанским капиталом успешно работают в Беларуси.

Магистральным направлением двусторонней кооперации, подчеркнул чиновник, является совместно разработанная дорожная карта. Белорусская сторона оказывает помощь, в частности, в программе индустриализации Казахстана. Кроме того, развивается взаимодействие и на площадке Евразийского экономического союза.

Отвечая на вопрос о перспективах поставок казахстанской нефти и газа в Беларусь, Улахович дал понять, что этот вопрос требует серьезной проработки и выстраивания логистики. "Казахстан - богатейшая в плане ресурсов страна", - подчеркнул он.

О заинтересованности бизнеса дружественной страны в увеличении поставок продуктов питания и техники в Беларусь, сообщил на заседании совета председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. Кроме того, "у нас хорошо развивается машиностроение, промышленное производство, здесь мы будем конкурировать, но я не вижу в этом ничего плохого, ведь всегда в конечном итоге голосует рублем потребитель", - подчеркнул Еренов.

Казахстанский гость дал высокую оценку и белорусской IT-сфере, высказал предположение, что многие компании, которые работают в этой отрасли, смогут найти свой рынок в его стране. "У нас принята программа "Цифровой Казахстан", развивается IT-сектор, так что это интересная сфера сотрудничества", - резюмировал он.