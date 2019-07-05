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05.07.2019 23:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый Toyota Hiace выходит на российский рынок

Текст: Борис Захаров

Компания Toyota начала прием заказов на микроавтобус Hiace нового поколения, дебютировавший зимой на мероприятии в столице Филиппин. Модернизированный автомобиль стал выглядеть современнее благодаря более выраженной капотной компоновке, новой решетке радиатора, мощным бамперам из некрашеного пластика и пересмотренной оптике.

Фото: Фото "Луидор"
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Автомобиль базируется на новой платформе. Первой на российский рынок выйдет пассажирская модификация длиной 5,9 м и высотой 2,3 м. Для нее предусмотрен 2,8-литровый 150-сильный турбодизель, 6-ступенчатая "механика", задний привод и рессорная задняя подвеска. За счет увеличения габаритной длины (5915 мм) и колесной базы (3860 мм) новинка может взять на борт 13 человек. Соответствующая версия прошлого поколения имела 12-местный салон. Для управления таким LCV нужны уже права категории С.

В базовое оснащение микроавтобуса включены мультифункциональный руль, регулируемый в обеих плоскостях, аудиосистема, две подушки безопасности, ESP, электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания, климат-контроль, дополнительный кондиционер для задней части салона, дополнительный электрический отопитель и датчик света. По сообщениям представителей японской марки, инженеры усилили шумо- и виброизоляцию модели. 

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Цены на такой микроавтобус японского производства начинаются с 3 043 000 рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба японской марки, ближайшей осенью российская линейка Hiace пополнится 9-местным VIP-исполнением, которое будет отличаться улучшенными материалами отделки, 6-диапазонным "автоматом", пружинной задней подвеской и пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Чтобы управлять таким автомобилем, будет достаточно прав категории В.
 

#Toyota