Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О национальной платежной системе"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в статью 12 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) изменения, дополнив ее частями 8 - 10 следующего содержания:

"8. Оператор электронных денежных средств вправе привлекать организации, указанные в части 7 настоящей статьи, только при условии, что такие организации находятся и осуществляют все функции на территории Российской Федерации. Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств.

9. Оператор электронных денежных средств, а также привлекаемые им и указанные в части 7 настоящей статьи организации не вправе передавать информацию о переводе электронных денежных средств, осуществляемом на территории Российской Федерации, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи, если передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов оператора электронных денежных средств, касающихся использования электронных средств платежа без согласия клиентов.

10. Организации, привлекаемые оператором электронных денежных средств в соответствии с частью 7 настоящей статьи и оказывающие ему операционные услуги и (или) услуги платежного клиринга при осуществлении перевода электронных денежных средств, не вправе в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) оказание соответствующих услуг.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин