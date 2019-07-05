Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2317; N 43, ст. 5803; 2015, N 1, ст. 8, 14; 2016, N 27, ст. 4221, 4223; 2017, N 15, ст. 2134; N 18, ст. 2665; N 30, ст. 4456; 2018, N 27, ст. 3950, 3952; N 49, ст. 7524; 2019, N 12, ст. 1223) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 1 после слов "операторов услуг платежной инфраструктуры" дополнить словами ", поставщиков платежных приложений";

б) дополнить пунктами 29 - 31 следующего содержания:

"29) поставщик платежного приложения - юридическое лицо, в том числе иностранная организация, предоставляющее на основании договора с оператором по переводу денежных средств платежное приложение для его применения клиентами оператора по переводу денежных средств;

30) платежное приложение - предоставляемое поставщиком платежного приложения программное обеспечение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа;

31) платежный агрегатор - юридическое лицо, привлекаемое оператором по переводу денежных средств в соответствии со статьей 141 настоящего Федерального закона в целях:

а) обеспечения приема электронных средств платежа юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, указанными в части 13 статьи 141 настоящего Федерального закона;

б) участия в переводе денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, указанных в части 13 статьи 141 настоящего Федерального закона, по операциям с использованием электронных средств платежа.";

2) в статье 7:

а) часть 2 после слова "предоставляемых" дополнить словами "с использованием банковских счетов иными физическими лицами в случаях проведения идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",";

б) в части 9 слова "электронные средства платежа, указанные" заменить словами "электронное средство платежа, указанное", слово "либо" исключить, дополнить словами ", либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие электронное средство платежа, указанное в части 7 статьи 10 настоящего Федерального закона";

в) в части 25:

в абзаце первом слова "- физическим лицом" исключить;

в пункте 4 слова "- физическим лицом" исключить;

в пункте 5 слова "физического лица" заменить словом "клиента";

3) статью 8:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Реквизиты перевода могут быть представлены в виде кода (далее - кодирование реквизитов перевода). Порядок приема к исполнению распоряжений с кодированием реквизитов перевода, необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.";

б) дополнить частями 13 - 18 следующего содержания:

"13. Оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения при обеспечении соответствия платежного приложения установленным Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона требованиям к защите информации при осуществлении переводов денежных средств.

14. Оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами.

15. Оператор по переводу денежных средств в случае привлечения поставщика платежного приложения обязан:

1) предоставлять клиенту информацию о наименовании, месте нахождения поставщика платежного приложения, об условиях использования клиентом электронного средства платежа с применением платежного приложения, в том числе путем размещения указанной информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее дня, с которого у клиента возникает возможность использования электронного средства платежа с применением платежного приложения;

2) включать условия использования клиентом электронного средства платежа с применением платежного приложения в заключаемый с клиентом договор об использовании электронного средства платежа, включая любые ограничения применения платежного приложения, случаи приостановления или прекращения применения платежного приложения;

3) подтверждать клиенту в порядке, предусмотренном договором об использовании электронного средства платежа, возможность использования предоставленного клиенту электронного средства платежа с применением платежного приложения до начала такого использования;

4) информировать клиента в соответствии с договором об использовании электронного средства платежа об изменении размера и (или) порядка взимания с него вознаграждения за применение платежного приложения в случае, если условия использования электронного средства платежа с применением платежного приложения предусматривают взимание такого вознаграждения.

16. Сведения о поставщиках платежных приложений включаются в перечень поставщиков платежных приложений, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.

17. Операторы по переводу денежных средств обязаны предоставлять Банку России сведения о поставщиках платежных приложений, необходимые для ведения перечня поставщиков платежных приложений. Порядок, форма, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств сведений о поставщиках платежных приложений устанавливаются Банком России.

18. Банк России вправе запрашивать и получать от операторов по переводу денежных средств документы и иную необходимую информацию, связанную с привлечением поставщиков платежных приложений.";

4) статью 12 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Оператор электронных денежных средств обязан предоставлять Банку России отчетность по операциям, осуществляемым в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона, в соответствии с установленными Банком России требованиями к составу, объему и порядку предоставления такой отчетности.";

5) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств

1. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", вправе на основании договора привлекать банковского платежного агента:

1) для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением банкоматов;

2) для обеспечения предоставления клиентам электронных средств платежа и (или) обеспечения возможности использования электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;

3) для проведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, предоставления указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа.

2. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом, в случаях, предусмотренных договором с оператором по переводу денежных средств, вправе привлекать банковского платежного субагента на основании заключаемого с ним договора для осуществления деятельности (ее части), указанной в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи (далее - операции банковского платежного субагента). При таком привлечении соответствующие полномочия банковского платежного субагента не требуют нотариального удостоверения.

3. Привлечение оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента для осуществления деятельности (ее части), указанной в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи (далее - операции банковского платежного агента), может осуществляться при одновременном соблюдении следующих условий:

1) осуществлении операций банковского платежного агента от имени оператора по переводу денежных средств;

2) проведении банковским платежным агентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, предоставления указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа;

3) использовании банковским платежным агентом специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств;

4) обеспечении возможности получения оператором по переводу денежных средств информации о каждой операции приема (выдачи) наличных денежных средств;

5) применении банковским платежным агентом контрольно-кассовой техники, подтверждении принятия (выдачи) наличных денежных средств путем выдачи (направления) кассового чека в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

6) предоставлении банковским платежным агентом физическим лицам информации, предусмотренной частью 8 настоящей статьи.

4. Привлечение банковским платежным агентом банковского платежного субагента для осуществления операций банковского платежного субагента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих условий:

1) осуществлении операций банковского платежного субагента от имени оператора по переводу денежных средств;

2) осуществлении операций банковского платежного субагента, не требующих проведения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) использовании банковским платежным субагентом специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств;

4) обеспечении возможности получения оператором по переводу денежных средств информации о каждой операции приема (выдачи) наличных денежных средств;

5) применении банковским платежным субагентом контрольно-кассовой техники, подтверждении принятия (выдачи) наличных денежных средств путем выдачи (направления) кассового чека в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

6) предоставлении банковским платежным субагентом физическим лицам информации, предусмотренной частью 8 настоящей статьи;

7) запрете для банковского платежного субагента на привлечение других лиц к осуществлению операций банковского платежного субагента.

5. Банковский платежный агент (субагент) вправе совмещать свою деятельность с деятельностью платежного агента, осуществляющего прием платежей физических лиц, и использовать специальные банковские счета, предусмотренные соответственно пунктом 3 части 3 и пунктом 3 части 4 настоящей статьи, в качестве специального банковского счета платежного агента, предусмотренного частью 14 статьи 4 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

6. По специальным банковским счетам, предусмотренным пунктом 3 части 3 и пунктом 3 части 4 настоящей статьи, могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного агента (субагента);

3) списание денежных средств в пользу оператора по переводу денежных средств, включая вознаграждение;

4) списание денежных средств на банковские счета;

5) операции, осуществляемые по специальному банковскому счету платежного агента в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", в случае совмещения банковским платежным агентом (субагентом) своей деятельности с деятельностью по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами.

7. Осуществление иных операций, помимо указанных в части 6 настоящей статьи, по специальным банковским счетам, предусмотренным пунктом 3 части 3 и пунктом 3 части 4 настоящей статьи, не допускается.

8. При привлечении банковского платежного агента (субагента) для осуществления операций банковского платежного агента (субагента) в каждом месте осуществления указанных операций до начала осуществления каждой операции физическим лицам должна предоставляться следующая информация:

1) адрес места осуществления операций банковского платежного агента (субагента);

2) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и банковского платежного агента (субагента), а также их идентификационные номера налогоплательщика;

3) номер лицензии оператора по переводу денежных средств на осуществление банковских операций;

4) реквизиты договора между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также реквизиты договора между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом в случае его привлечения;

5) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение банковского платежного агента (субагента) в случае его взимания;

6) способы подачи претензий и порядок их рассмотрения;

7) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента и банковского платежного субагента.

9. При использовании банковским платежным агентом (субагентом) банкомата информация, предусмотренная частью 8 настоящей статьи, должна предоставляться физическим лицам в автоматическом режиме.

10. Банковский платежный агент вправе взимать с клиентов вознаграждение, если это предусмотрено договором с оператором по переводу денежных средств.

11. Банковский платежный субагент вправе взимать с клиентов вознаграждение, если это предусмотрено договором с банковским платежным агентом и договором банковского платежного агента с оператором по переводу денежных средств.";

6) дополнить статьями 141 и 142 следующего содержания:

"Статья 141. Требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств

1. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", вправе на основании договора привлекать платежного агрегатора, признаваемого банковским платежным агентом, для осуществления деятельности, указанной в подпунктах "а" и "б" пункта 31 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее - операции платежного агрегатора), в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также для проведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключаются договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств.

2. Привлечение оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора может осуществляться при одновременном соблюдении следующих условий:

1) осуществлении банковским платежным агентом деятельности в форме юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) заключении банковским платежным агентом договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от имени оператора по переводу денежных средств и на определенных им условиях. Условия таких договоров могут быть определены оператором по переводу денежных средств в стандартной форме, содержащей правила, которые могут быть приняты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;

3) предоставлении банковским платежным агентом оператору по переводу денежных средств сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, с которыми заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств, в порядке, установленном договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом;

4) предоставлении банковским платежным агентом оператору по переводу денежных средств информации, необходимой для урегулирования споров, связанных с использованием электронных средств платежа;

5) предоставлении банковским платежным агентом неограниченному кругу лиц в каждом месте осуществления операций платежного агрегатора до начала осуществления таких операций следующей информации:

а) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и банковского платежного агента, а также их идентификационные номера налогоплательщика;

б) номер лицензии оператора по переводу денежных средств на осуществление банковских операций;

в) реквизиты договора между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, на основании которого осуществляются операции платежного агрегатора;

г) способы подачи претензий и порядок их рассмотрения;

д) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента.

3. В соответствии с заключенными договорами о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств банковский платежный агент вправе:

1) проводить идентификацию клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям программные средства и (или) технические устройства, обеспечивающие прием электронных средств платежа;

3) участвовать в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям с использованием электронных средств платежа.

4. В случае проведения банковским платежным агентом идентификации клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должно обеспечиваться соблюдение следующих требований:

1) наличие в штате банковского платежного агента сотрудника, ответственного за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики у физических лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа банковского платежного агента, главного бухгалтера банковского платежного агента (при наличии) и сотрудника банковского платежного агента, указанного в пункте 1 настоящей части.

5. В случае привлечения оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора, предусматривающих предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям программных средств и (или) технических устройств, обеспечивающих прием электронных средств платежа, должны обеспечиваться:

1) соблюдение банковским платежным агентом установленных Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона требований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств;

2) предоставление банковским платежным агентом оператору по переводу денежных средств информации об операциях с использованием электронных средств платежа, совершенных в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми банковским платежным агентом заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств;

3) запрет на передачу банковским платежным агентом информации о любой операции с использованием электронных средств платежа, совершенной с использованием предоставленных банковским платежным агентом программных средств и (или) технических устройств, обеспечивающих прием электронных средств платежа, на территорию иностранного государства или предоставление доступа к такой информации с территории иностранного государства, за исключением случаев осуществления трансграничного перевода денежных средств.

6. В случае привлечения банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора, предусматривающих участие в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям с использованием электронных средств платежа, должно обеспечиваться зачисление указанных денежных средств на отдельный специальный банковский счет, открытый банковскому платежному агенту у привлекшего его оператора по переводу денежных средств.

7. По специальному банковскому счету, предусмотренному частью 6 настоящей статьи, могут осуществляться только следующие операции:

1) зачисление денежных средств, переводимых по операциям с использованием электронных средств платежа в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми банковским платежным агентом заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств;

2) зачисление денежных средств, возвращаемых плательщикам в случае отмены операций с использованием электронных средств платежа;

3) списание денежных средств на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми банковским платежным агентом заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств;

4) списание сумм вознаграждения банковского платежного агента;

5) списание денежных средств в пользу оператора по переводу денежных средств, включая вознаграждение.

8. Осуществление иных операций, помимо указанных в части 7 настоящей статьи, по специальному банковскому счету, предусмотренному частью 6 настоящей статьи, не допускается.

9. По долгам банковского платежного агента не может быть наложен арест на денежные средства, находящиеся на его специальном банковском счете, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, а также не могут быть приостановлены операции по указанному специальному банковскому счету.

10. На денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете банковского платежного агента, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, не может быть обращено взыскание по обязательствам банковского платежного агента.

11. Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, включаются в перечень банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.

12. Операторы по переводу денежных средств обязаны предоставлять Банку России сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, необходимые для ведения перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов. Порядок, форма, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств сведений о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, устанавливаются Банком России.

13. Положения настоящей статьи распространяются также на случаи заключения банковскими платежными агентами, осуществляющими операции платежных агрегаторов, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств с нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, медиаторами, арбитражными управляющими, оценщиками, патентными поверенными и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Статья 142. Порядок осуществления контроля за деятельностью банковских платежных агентов (субагентов)

1. Контроль за соблюдением банковскими платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковскими платежными агентами (субагентами) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов осуществляют налоговые органы Российской Федерации.

2. Оператор по переводу денежных средств обязан выдавать налоговым органам справки о наличии у него специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на них, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами), в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на них, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами) у такого оператора по переводу денежных средств, могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении этих организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами).

3. Форма (форматы) и порядок направления налоговыми органами запроса оператору по переводу денежных средств устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок предоставления оператором по переводу денежных средств информации по запросам налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Банком России. Форматы предоставления оператором по переводу денежных средств в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4. Кассовый чек, выдаваемый (направляемый) клиенту банковским платежным агентом (субагентом), должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

5. Кассовый чек, выдаваемый (направляемый) клиенту банковским платежным агентом (субагентом), может содержать также иные реквизиты в случаях, если это предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.

6. В случае изменения адреса места установки банкомата банковский платежный агент (субагент) обязан в день осуществления такого изменения направить соответствующее уведомление в налоговый орган с указанием нового адреса места установки контрольно-кассовой техники, входящей в состав банкомата.

7. Оператор по переводу денежных средств должен размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступный перечень банковских платежных агентов (субагентов), в котором указываются либо адреса всех мест осуществления операций банковских платежных агентов (субагентов) по каждому банковскому платежному агенту (субагенту), либо адрес интернет-сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора. Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять перечень банковских платежных агентов (субагентов) налоговым органам по их запросу. Банковский платежный агент обязан передавать оператору по переводу денежных средств информацию о привлеченных банковских платежных субагентах, необходимую для включения их в указанный перечень, в порядке, установленном договором с оператором по переводу денежных средств.

8. Оператор по переводу денежных средств должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным агентом условий его привлечения, установленных статьями 14 и 141 настоящего Федерального закона, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9. Оператор по переводу денежных средств должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, условий заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 141 настоящего Федерального закона, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств, в том числе в части полноты и своевременности перевода денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае участия банковского платежного агента в переводе денежных средств по операциям с использованием электронных средств платежа.

10. Несоблюдение банковским платежным агентом требований статей 14 и 141 настоящего Федерального закона, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, условий заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 141 настоящего Федерального закона, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств в части условий приема электронных средств платежа, полноты и своевременности перевода денежных средств по операциям с использованием электронных средств платежа является основанием для одностороннего отказа оператора по переводу денежных средств от исполнения договора с таким банковским платежным агентом.

11. Банковский платежный агент должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным субагентом требований статьи 14 настоящего Федерального закона.

12. Несоблюдение банковским платежным субагентом требований статьи 14 настоящего Федерального закона является основанием для одностороннего отказа банковского платежного агента от исполнения договора с таким банковским платежным субагентом, в том числе по требованию оператора по переводу денежных средств.

13. Порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов устанавливается нормативными актами Банка России и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.

14. Порядок осуществления контроля банковским платежным агентом за деятельностью банковского платежного субагента устанавливается договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также договором между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом.

15. Банк России вправе запрашивать и получать от оператора по переводу денежных средств документы и иную необходимую информацию, касающуюся привлечения им банковского платежного агента, а также деятельности банковского платежного агента.";

7) часть 9 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "Правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения участниками платежной системы Банка России услуг в рамках платежной системы Банка России, включая случаи обязательности использования данных услуг и указания средств индивидуализации этих услуг (знака обслуживания).";

8) часть 11 статьи 21 признать утратившей силу;

9) в статье 27:

а) часть 1 после слов "банковские платежные агенты (субагенты)," дополнить словами "поставщики платежных приложений,";

б) часть 3 после слов "банковские платежные агенты (субагенты)," дополнить словами "поставщики платежных приложений,";

10) статью 304 признать утратившей силу;

11) в статье 305:

а) в абзаце первом части 5 слова "частью 53" заменить словами "частями 53 и 56";

б) часть 56 дополнить словами ", а также сроки применения указанного перечня";

12) статью 306 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Положения части 4 настоящей статьи о получении операционных услуг от операционного центра НСПК применяются также к услугам по аутентификации клиентов кредитных организаций при осуществлении переводов денежных средств с использованием международных платежных карт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223) следующие изменения:

1) пункт 15:

а) после слов "проведение идентификации" дополнить словами "клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 141 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 141 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронных средств платежа и (или) получения перевода денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора.";

2) пункт 18 дополнить предложением следующего содержания: "Несоблюдение банковским платежным агентом требований к идентификации или упрощенной идентификации является основанием для одностороннего отказа кредитной организации от исполнения договора с таким банковским платежным агентом.".

Статья 3

Внести в статью 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) часть первую дополнить пунктами 179 и 1710 следующего содержания:

"179) определяет тарифы на услуги в платежной системе Банка России;

1710) определяет максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платежной системы Банка России;";

2) часть вторую после слов "порядка формирования резервов кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями" дополнить словами ", определения тарифов на услуги в платежной системе Банка России, определения максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платежной системы Банка России,".

Статья 4

Пункт 2 статьи 131 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 1, ст. 18; 2009, N 1, ст. 4; 2016, N 27, ст. 4305; 2017, N 31, ст. 4761) дополнить абзацем следующего содержания:

"Из конкурсной массы должника, являющегося юридическим лицом, осуществляющим деятельность платежного агрегатора в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", исключаются денежные средства на специальном банковском счете платежного агрегатора, которые подлежат на основании распоряжения кредитной организации, привлекшей платежного агрегатора, переводу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, указанным в части 13 статьи 141 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", с которыми платежным агрегатором были заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств, в размере сумм осуществленных операций с использованием электронных средств платежа.".

Статья 5

В абзаце втором пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 18 марта 2019 года N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 71 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 12, ст. 1223) слова "переведены на его банковский счет или выданы ему" заменить словами "переведены на банковские счета физических лиц или выданы ему".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Пункты 5 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Кредитные организации обязаны направлять с 1 июля 2020 года в Банк России сведения:

1) о поставщиках платежных приложений для включения их в перечень поставщиков платежных приложений;

2) о банковских платежных агентах, осуществляющих деятельность платежных агрегаторов, для включения их в перечень банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность платежных агрегаторов.

5. Системно значимые кредитные организации обязаны получать от операционного центра НСПК, предусмотренного статьей 306 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", услуги, предусмотренные частью 5 статьи 306 указанного Федерального закона, не позднее 1 ноября 2019 года, иные кредитные организации - не позднее 1 ноября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин