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05.07.2019 09:10
Рубрика: Легковые авто

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе марки. Что касается появления у нас версии Scout, то пока чехи не решили, привезут ли вседорожник в РФ.

Фото: twitter.com/Motor1com/
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Напомним, Superb после рестайлинга получил решетку радиатора, которая стала немного шире и лишилась плоскости благодаря двойным ламелям. Головная оптика даже в стандартной комплектации теперь светодиодная, но главный особенность новинки - адаптивные матричные фары. Они впервые появились на модели чешского бренда.

Габариты модели практически не изменились - прибавились по несколько миллиметров в длину и ширину из-за новых бамперов.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Сзади обновленный Superb можно отличить по надписи Skoda на двери багажника, где раньше располагался логотип бренда.

Линейка бензиновых моторов представлена 1.5 TSI (150 л.с., МКП-6 или DSG-7), 2.0 TSI (190 или 272 л.с., DSG-7). Самая мощная бензиновая версия по умолчанию комплектуется системой полного привода.

Фото: www.auto.cz
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Впервые в линейке Superb появилась версия с подключаемой гибридной силовой установкой. Super iV оснащается 1.4 TSI (156 сил), 115-сильным электромотором и шестидиапазонным "роботом" DSG. Суммарная отдача - 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге можно проехать до 55 км (по циклу WLTP). Но в России такая версия флагмана чешской марки не появится.

Дорестайлинговый лифтбек Skoda Superb в настоящее время в России продается по цене от 1 643 000 рублей, универсал можно купить минимум за 1 852 000 рублей. В прошлом году компания продала в нашей стране 2180 Superb. До конца года также должны стартовать продажи кроссовера Karoq - выпуск SUV наладят на заводе в Нижнем Новгороде. 

Фото: Пресс-служба Skoda.
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