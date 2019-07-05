Путин обсудил с папой римским сохранность христианских святынь

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обсудили сохранность христианских святынь в Сирии. А вот тема визита понтифика в Россию даже не поднималась. Об этом рассказали в Кремле.

"Сирия обсуждалась и сохранность христианских святынь", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Высоко были оценены усилия России по сохранению и защите этих святынь", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, шла ли речь про приглашение понтифика в Россию, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Вчера дискуссия носила более концептуальный характер. Достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня аудиенции. Тема визита в Россию Папы Римского не затрагивалась".