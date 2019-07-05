Путин обсудил свои международные контакты на Совбезе РФ

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщили в Кремле.

Владимир Путин обсудил с участниками совещания международные контакты, состоявшиеся во время визитов в Японию и Италию, а также актуальные внутрироссийские вопросы.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.