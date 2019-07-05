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05.07.2019 17:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Директора театра Волкова уволили, худрук написал заявление об уходе

Текст: Мария Воронова
Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен из-за неразрешимого конфликта с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли, который в свою очередь подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.
Евгений Марчелли. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Евгений Марчелли. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Евгений Марчелли. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Марчелли) объявлен выговор", - цитирует Мединского ТАСС.

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Министр культуры заявил, что исполняющим обязанности директора театра до 20 августа назначен его главный бухгалтер. Кто займет пост художественного руководителя, пока неизвестно.

В декабре прошлого года в старейшем профессиональном театре России произошел конфликт между новым директором Туркаловым и худруком Марчелли, который занимал свой пост с 2011 года. Разрешить спор творческих интересов внутри театра оказалось невозможно. В понедельник труппа театра Волкова обратилась к Мединскому с просьбой поддержать Марчелли и уладить ситуацию, так как из-за разногласий руководства учреждение фактически было расколото на два неравных лагеря, что негативно отражалось на его работе.

В беседе с журналистами Марчелли поддержал решение министерства культуры и назвал его единственным верным выбором в данном споре.

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