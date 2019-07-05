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05.07.2019 16:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре

Текст: Иван Пышечкин

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года. В рамках транспортного проекта начнут работать два маршрута - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Об этом на площадке Московского урбанистического форума рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

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"С учетом новейшего подвижного состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать, вот уже первые два диаметра, первую очередь, мы запускаем в ноябре этого года", - сказал Тони.

Составы будут двигаться с интервалом 5-6 минут в часы пик. На начальном этапе движение поездов будет организовано совместно с пригородными электричками. Полностью разделить движение планируется в 2025 году, когда связанные с МЦД линии станут как минимум четырехпутными.

Тони также отметил, что возможность за 20 минут добраться из Подмосковья до центра столицы - это хорошая и качественная услуга.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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