Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года. В рамках транспортного проекта начнут работать два маршрута - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Об этом на площадке Московского урбанистического форума рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

"С учетом новейшего подвижного состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать, вот уже первые два диаметра, первую очередь, мы запускаем в ноябре этого года", - сказал Тони.

Составы будут двигаться с интервалом 5-6 минут в часы пик. На начальном этапе движение поездов будет организовано совместно с пригородными электричками. Полностью разделить движение планируется в 2025 году, когда связанные с МЦД линии станут как минимум четырехпутными.

Тони также отметил, что возможность за 20 минут добраться из Подмосковья до центра столицы - это хорошая и качественная услуга.