Новости

В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
Полиция Ингушетии начала поиск отца жестоко избитой семилетней девочки 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 17:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Бывший педагог из Семилукского района возместит вред, нанесенный 11-летнему школьнику на уроке технологии. Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской. Мировой суд назначил за это штраф в размере 30 тысяч рублей.

О решении по резонансному уголовному делу сообщила прокуратура Воронежской области. 61-летний экс-педагог осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Фото: istockphoto.com
Эксперты обсудили идею о запрете мобильных телефонов в школах

Как установлено судом, в марте 2019 года мужчина, работая учителем Землянской средней школы, проводил урок технологии в пятом классе. Он не раз делал ученикам замечания насчет их шумного поведения, но те не успокаивались.

- Тогда он взял находившийся в кабинете нагретый утюг, подошел к 11-летнему школьнику и, нажав кнопку "отпаривание", на несколько секунд приложил утюг сначала к спине мальчика, а затем к ноге, причинив ему телесные повреждения в виде ожогов. После этого педагог проследовал к разобранной гладильной доске, собрал ее и нанес ею удар в область затылка сидевшему за партой ученику, - изложили инцидент в прокуратуре. - Действиями учителя мальчику был причинен физический и моральный вред.

Учитель уволился из школы и добровольно возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Теперь ему назначили еще и судебный штраф - 30 тысяч. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Кроме того, прокуратура района проверила Землянскую СОШ и внесла представление об устранении нарушений законодательства главе районного отдела по образованию. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли директора школы, где произошла эта неприятная история.

Общество Образование Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России