Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом

Бывший педагог из Семилукского района возместит вред, нанесенный 11-летнему школьнику на уроке технологии. Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской. Мировой суд назначил за это штраф в размере 30 тысяч рублей.

О решении по резонансному уголовному делу сообщила прокуратура Воронежской области. 61-летний экс-педагог осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Как установлено судом, в марте 2019 года мужчина, работая учителем Землянской средней школы, проводил урок технологии в пятом классе. Он не раз делал ученикам замечания насчет их шумного поведения, но те не успокаивались.

- Тогда он взял находившийся в кабинете нагретый утюг, подошел к 11-летнему школьнику и, нажав кнопку "отпаривание", на несколько секунд приложил утюг сначала к спине мальчика, а затем к ноге, причинив ему телесные повреждения в виде ожогов. После этого педагог проследовал к разобранной гладильной доске, собрал ее и нанес ею удар в область затылка сидевшему за партой ученику, - изложили инцидент в прокуратуре. - Действиями учителя мальчику был причинен физический и моральный вред.

Учитель уволился из школы и добровольно возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Теперь ему назначили еще и судебный штраф - 30 тысяч. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Кроме того, прокуратура района проверила Землянскую СОШ и внесла представление об устранении нарушений законодательства главе районного отдела по образованию. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли директора школы, где произошла эта неприятная история.