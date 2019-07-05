При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Одного из них медики осмотрели на месте, ехать в больницу он отказался, уточняет агентство "Москва". Второго раненого в тяжелом состоянии доставили в одну из городских клиник.

Сам пожар на АЗС уже ликвидирован. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Ранее "РГ" сообщала, что взрыв прогремел на заправке прямо напротив крупного торгового комплекса в поселении Московский.