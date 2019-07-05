Власти Москвы объявили о скором запуске МЦД

Тестовый поезд проехал по первому маршруту Московских центральных диаметров из Одинцова до Шереметьево. Об этом заместитель мэра Максим Ликсутов заявил на "Московском урбанистическом форуме", передает "Вечерняя Москва".

По маршруту МЦД-1 проехали 50 пассажиров. Запуск тестового поезда доказал эффективность. По словам Ликсутова, во время испытаний проверили возможность проехать в аэропорт из Одинцова без пересадок, с одной остановкой в Сколкове.

Сейчас в Москве и Подмосковье завершается строительство двух диаметров - Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. Они позволят пассажирам проезжать всю Москву насквозь без пробок. Фактически это будет наземное метро. Ожидается единая билетная система.

"График работы МЦД будет таким же, как и в столичном метрополитене и на МЦК", - уточнил Ликсутов.