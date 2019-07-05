Омичей начнут штрафовать за нарушение тишины

Завтра омские полицейские наконец-то приступят к составлению протоколов на нарушителей закона о тишине, а также еще по пяти статьям Административного кодекса Омской области.

Правительство региона заключило соглашение с Министерством внутренних дел РФ о передаче части должностных полномочий в сфере общественного порядка. Теперь виновников ночных переполохов ждут ощутимые штрафы: до 5 тысяч рублей на физических лиц и до 50 тысяч рублей - на юридических.

Региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области" был принят еще в мае 2016 года. В нем четко говорится, что громкого шума не должно быть ночью с 22:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 14:00. Однако на протяжении трех лет он фактически не работал. Любители громкой музыки, ночных скандалов и ремонта не несли никакой ответственности за доставленные соседям неудобства.

Между тем, по данным службы участковых, более семидесяти процентов всех заявлений, которые сегодня к ним поступают от горожан, - это как раз жалобы на нарушение покоя. Поводом для разбирательств чаще всего становятся громкое топанье сверху по утрам, хлопанье дверями, затянувшиеся гулянки, рев сигнализации, сверление стен и многое другое. Омичи сетуют на шум с соседних строек, ночную разгрузку товара в придомовых магазинах и даже слишком ранний вывоз мусора по утрам. Недовольны жители многоэтажек и соседством с веселыми кафе. К примеру, одно из них полицейским приходится посещать практически ежедневно.

- У нас есть и так называемые "нехорошие квартиры", на хозяев которых постоянно поступают жалобы, - рассказал "РГ" заместитель руководителя УМВД России по Омской области Юрий Виноградов. - А ежегодно к нам поступает более пяти тысяч заявлений на нарушение закона о тишине.

Чтобы навести порядок, полицейским приходилось выкручиваться и искать сопутствующие нарушения. К примеру, если любитель танцевать по ночам был нетрезв, выходил в подъезд и нецензурно выражался, то соседям, можно сказать, повезло. Тогда ночного дебошира "усмиряли" штрафом за мелкое хулиганство в общественном месте. В противном случае единственной мерой воздействия была воспитательная беседа.

Нерасторопность чиновников в подписании соглашения объяснялась пробелами в законодательстве и скудностью регионального бюджета. На реализацию полномочий МВД по составлению протоколов в Омской области требовалось около трех миллионов рублей.

- По нашим подсчетам, только штрафы за нарушение тишины ежегодно будут приносить в казну аналогичную сумму, - сообщил заместитель начальника управления Министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков.

По данным полиции, Омск станет первым регионом в Западной Сибири, где подобное соглашение заключено. В частности, в соседнем Новосибирске закон о тишине по-прежнему не работает.

Рассматривать составленные полицейскими протоколы и выписывать штрафы будут окружные административные комиссии. Как отметили в УМВД, штрафы могут ждать и тех омичей, кто нарушал покой соседей еще весной. Сроки давности привлечения к ответственности в данном случае составляют 3 месяца.

Кстати

После подписания соглашения в Омской области начнет работать и ряд других правовых норм. Полиция получит право составлять протоколы за назойливое приставание к гражданам, покрывание стен граффити, бросание предметов на трибуны при проведении массовых мероприятий и другие нарушения общественного порядка.