Пострадавшим от наводнения в Канске выплатят максимальные компенсации

Жителям Канска, которые пострадали от паводка, выплатят 50 тысяч рублей вне зависимости от степени повреждения имущества.

Согласно краевому законодательству пострадавшие от чрезвычайной ситуации семьи и одиноко проживающие граждане получают единовременную выплату из краевого резервного фонда от 20 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тысяч рублей (при полной его утрате). Как сообщили в правительстве региона, губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выплатить людям максимально возможные по закону суммы.

Также пострадавшим выплатят единовременную адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией - 10 тысяч рублей.

Минсельхоз Красноярского края прорабатывает оказание помощи жителям, которые потеряли в паводке урожай - речь идет о натуральном возмещении растительной продукцией или деньгами.

По данным пресс-службы правительства края, в Канске работают мобильные общественные приемные, где горожане получают консультации по оформлению документов для компенсации ущерба и иную помощь. В передвижные консультационные пункты за два дня обратились более 150 человек, из которых 34 подали заявление на материальную помощь.

В общей сложности, помощь может потребоваться примерно 130 семьям - это около 400 человек.