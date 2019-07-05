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05.07.2019 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Ингушетии начала поиск отца жестоко избитой семилетней девочки

Текст: Марина Бровкина (Магас)

В Ингушетии правоохранительные органы занялись поиском отца семилетней девочки, которая с множественными ушибами и травмами попала в больницу.

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике. Мама пострадавшей девочки проживает отдельно, где находится отец ребенка пока неизвестно.

В ходе расследования этого преступления выяснилось, что женщина, которая по версии следствия, избила ребенка, является ее родной тетей по линии отца. Свою вину она не признала. Однако сейчас именно она является главной подозреваемой по этому делу.

Напомним, что вопрос о транспортировке девочки в Москву для дальнейшей реабилитации решен. Сейчас ее состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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