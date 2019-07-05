Новости

Полиция Ингушетии начала поиск отца жестоко избитой семилетней девочки 15:34
В Ульяновской области женщину осудили за заказное убийство мужа 15:22
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22 15:21
В крахе цивилизации майя обвинили популярное растение 15:19
Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями 15:19
В Новосибирске киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения 15:16
Белорусская резолюция войдет в декларацию ПА ОБСЕ 15:13
Путин посетит "Иннопром" и индустриальный саммит в Екатеринбурге 15:12
В Твери свидетели ДТП попали под следствие за отказ от дачи показаний 15:12
Житель Камышина погиб от возгорания при сварочных работах 15:04
Назначен временный руководитель Рослесхоза 14:56
В Ленобласти произошла вспышка сальмонеллеза в летнем лагере 14:55
СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel 14:55
В Башкирии демонтируют мост из фильма "Вечный зов" 14:54
Избитую ингушскую девочку отправят на лечение в Москву 14:49
Амстердам отказался принимать "Евровидение" 14:45
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера 14:37
Видео: олень одним прыжком отправил байкера в кювет 14:28
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик 14:24
Восемь пылевых бурь на Марсе превратились в один громадный вихрь 14:23
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке 14:13
Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области 14:05
Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области 14:00
Жирков и Кержаков продлили контракты с "Зенитом" 13:56
Путин обсудил свои международные контакты на Совбезе РФ 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитую ингушскую девочку отправят на лечение в Москву

Текст: Марина Бровкина (Магас)

В Ингушетии решен вопрос о транспортировке в Москву жестоко избитой семилетней девочки.

На Урале девочка погибла от удара током в ванной

Как сообщили в пресс-службе минздрава Ингушетии, пострадавшего ребенка в сопровождении бригады медиков отправят на самолете из аэропорта Магаса в 18.40. Свою помощь в лечении девочки предложил Леонид Рошаль.

- Наши врачи провели блестящую операцию и спасли ребенку руку, сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, - сказал глава пресс-службы минздрава республики Беслан Оздоев. - Дальнейшее лечение она будет проходить в Москве. Возникло непредвиденное обстоятельство - у девочки нет никаких документов. Мы направили запрос в ЗАГС города Сунжа, возможно, сотрудники найдут свидетельство о ее рождении.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов предполагают, что девочка пострадала от рук родной тети. Женщина свою вину не признала.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
Украина захотела осваивать Арктику