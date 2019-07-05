Избитую ингушскую девочку отправят на лечение в Москву

В Ингушетии решен вопрос о транспортировке в Москву жестоко избитой семилетней девочки.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Ингушетии, пострадавшего ребенка в сопровождении бригады медиков отправят на самолете из аэропорта Магаса в 18.40. Свою помощь в лечении девочки предложил Леонид Рошаль.

- Наши врачи провели блестящую операцию и спасли ребенку руку, сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, - сказал глава пресс-службы минздрава республики Беслан Оздоев. - Дальнейшее лечение она будет проходить в Москве. Возникло непредвиденное обстоятельство - у девочки нет никаких документов. Мы направили запрос в ЗАГС города Сунжа, возможно, сотрудники найдут свидетельство о ее рождении.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов предполагают, что девочка пострадала от рук родной тети. Женщина свою вину не признала.