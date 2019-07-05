В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

В Ингушетии правоохранительные органы задержали родную тетю семилетнего ребенка, попавшего в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранители подозревают родственницу девочки в том, что это она наносила ей побои.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии, установлено, что 4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу был доставлен ребенок с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.

Как считают следователи, эти травмы девочке нанесла ее родная тетя по линии отца. Женщине 35 лет, она проживает в городе Сунжа.

Ребенок воспитывался в семье тети без каких-либо документов. Опека над девочкой не была официально установлена. Мама живет отдельно, местонахождение отца устанавливается.

Тетя свою вину не признала. Сейчас она задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу. Следователи уже произвели необходимые судебные экспертизы, осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей.

Прокуратура Ингушетии начала проверку в отношении органов профилактики. Ведомство выяснит, как проводилась работа системы с семьей пострадавшего ребенка, сообщает РИА Новости.