Самолет с избитой в Ингушетии девочкой вылетел в Москву

Самолет с избитой ингушской девочкой вылетел в Москву из аэропорта Магаса.

Как рассказал глава пресс-службы регионального минздрава Беслан Оздоев, девочка была доставлена в больницу с множественными ушибами и травмами.

- Врачи сделали ребенку операцию, она прошла успешно, - сказал Оздоев, - Ампутации руки удалось избежать, кровообращение восстановлено. Состояние девочки стабильно тяжелое. Было принято решение, что дальнейшую реабилитацию ребенок будет проходить в Москве. Самолет с пострадавшей в сопровождении бригады медиков уже вылетел в столицу.