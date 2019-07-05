Экс-главу Ростехнадзора Северо-Запада отправили под домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга вынес постановление о мере пресечения для бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Его отправили под домашний арест. Эту информацию "РГ" подтвердили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

"РГ" уже писала о том, что, по версии следствия, в период с 1 декабря 2009 года по 25 октября 2017-го Слабиков, его дочь Елена и иные лица путем обмана, злоупотребив доверием руководителей саморегулируемых строительных организаций, похитили средства компенсационных фондов и членских взносов на сумму 5,6 миллиарда рублей. Против Григория Слабикова завели уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере. В его доме, квартире и банковских ячейках были найдены наличные в сумме более одного миллиарда рублей. Обнаружили драгоценности и множество дорогих часов.

И отец, и дочь признали вину и вернули похищенные средства. Елена уже находится под домашним арестом. Теперь переведен под домашний арест и Григорий Слабиков. Как добавили в пресс-службе, ходатайству о продлении его срока содержания под стражей было отказано.