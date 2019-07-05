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05.07.2019 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека пострадали при опрокидывании катера в Черном море

В результате опрокидывания прогулочного катера в Туапсинском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На берег Черного моря доставили 37 человек с опрокинувшегося катамарана

Напомним, в районе поселка Джубга, в 100 метрах от берега, опрокинулось прогулочное судно, на борту которого находились 43 человека. Из воды на берег удалось доставить 37 человек. Очевидцы рассказали спасателям, что остальных шестерых пассажиров подняли на борт проходящие мимо суда. Они также спасены и доставлены на берег. Сейчас ведется их поиск.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Им оказали реанимационные действия. Ранее сообщалось, что одна женщина находится в тяжелом состоянии. Остальным помощь врачей не понадобилась.

По факту происшествия Южное следственное управление на транспорте проводит проверку. На место ЧП выехали сотрудники ведомства. Кроме того, аналогичную проверку начала туапсинская транспортная прокуратура.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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