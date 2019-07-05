На берег Черного моря доставили 37 человек с опрокинувшегося катамарана

На борту прогулочного катамарана, который опрокинулся в 100 метрах от берега в районе поселка Джубга, находились 43 человека. По предварительным данным, все они доставлены на берег, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что, согласно проданным билетам, на борту прогулочного катамарана находились 20 пассажиров, 18 из которых удалось спасти. Они были доставлены на берег, одна женщина получила травмы и находится в тяжелом состоянии. Судьба еще двух человек неизвестна.

Как уточнили агентству в пресс-службе МЧС, на борту находились 43 человека. Из них удалось спасти 37 пассажиров. Очевидцы также сообщили спасателям, что еще шесть человек подобрали из воды проходящие мимо суда. Они также доставлены на берег. Сейчас ведется их поиск.