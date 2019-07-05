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05.07.2019,  
09:43
Текст:  Юлия Крымова (Севастополь)

Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море

Десять судов Черноморского флота задействованы в контроле за перемещениями кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze-2019 в северо-западной части Черного моря. Об этом в пятницу сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

На видео, снятом с борта российского военного вертолета, присутствует эсминец ВМС США Carney, который находится в Черном море с 29 июня. За ним по пятам следуют малый ракетный корабль ЧФ "Орехово-Зуево", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", а также большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников".

Фото: wikipedia.org
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Группировка российских военных кораблей использует учения НАТО, чтобы отработать элементы боевой подготовки в море. В маневрах также заняты малый ракетный корабль "Мираж", ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны" и другие боевые единицы Черноморского флота.

- Экипажи продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры, - отметил Рулев.

Но одними маневрами дело не закончится. Российские моряки также проведут стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

В учениях Sea Breeze 2019, которые стартовали в Черном море 1 июля, участвуют корабли и авиация США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

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