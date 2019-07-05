СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море

В пятницу вечером сотрудники следственных органов Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря, во время которого погибли люди.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по предварительным данным, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в популярном курортном черноморском поселке Джубга Туапсинского района (это примерно в ста километрах от Краснодара) на расстоянии около ста метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. Информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется.

В настоящее время следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщалось, на борту судна находились 43 человека. По первоначальной информации, две женщины погибли. Из воды удалось спасти 37 человек, из которых двое пострадали. Уточняется, что они не получили серьезных травм. На месте работают четыре бригады "скорой помощи" и психологи.

В данный момент правоохранители и сотрудники МЧС проверяют эту информацию и ведут поиск людей.