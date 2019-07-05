Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море

При опрокидывании прогулочного судна в 100 метрах от берега Черного моря погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах ЮФО.

Напомним, инцидент с прогулочным катером произошел неподалеку от поселка Джубга в Краснодарском крае. На борту судна находились 43 человека. Из воды удалось спасти 37 человек, из которых двое пострадали. Уточняется, что они не получили серьезных травм. На месте работают четыре бригады скорой помощи, психологи.

Очевидцы с места происшествия сообщили прибывшим спасателям, что остальных шестерых пассажиров спасли проходящие суда. В МЧС проверяют эту информацию и ведут поиск людей. Сейчас источник агентства сообщил, что два человека погибли. Источник "Интерфакса" в минздраве региона уточнил, что двое пострадавших скончались по дороге в больницу. Официального подтверждения этой информации нет.

По факту ЧП проверки проводят следователи и прокуратура на транспорте.