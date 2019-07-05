Главным тренером ПБК "Локомотив-Кубань" назначен Лука Банки

В пятницу профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" объявил о том, что новым главным тренером краснодарской команды назначен 53-летний итальянец Лука Банки. Как информирует официальный сайт коллектива, с ним заключен контракт на один сезон.

Этот специалист станет четвертым за прошедший год главным тренером кубанских "железнодорожников". Как мы уже рассказывали, за это время клуб уволил трех наставников: сербов Сашу Обрадовича и Влада Йовановича, а также американца Боба Доневалда. Однако это не принесло результата; "Локо" с треском вылетел из Еврокубка и Единой Лиги.

Как сообщает пресс-служба команды, "на протяжении тренерской карьеры Лука Банки руководил рядом серьезных европейских клубов в чемпионатах Италии, Германии и Греции". Под его руководством "Милан" выступал в Евролиге в сезонах-2013/14 и 14/15, где добрался до четвертьфинала. В минувшем сезоне он работал главным тренером греческого АЕКа.

"Мои установки - бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона", - прокомментировал Банки свое назначение.

"Это гибкий тактик, который умеет хорошо находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут "Локо" добиться максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной", - сказал президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

Стоит отметить, что перед итальянским тренером стоит серьезнейшая задача: в очень короткое время краснодарцам предстоит сформировать практически новую команду - большинство ведущих баскетболистов покинули команду после завершения сезона.