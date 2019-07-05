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05.07.2019 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму появится гламурный кемпинг

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крыму создается первый гламурный кемпинг или глемпинг (от соединения английских слов "glamorous camping"). Об разработке такого проекта на полуострове рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передает РИА Новости.

Фото: iStock
Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов

По его словам, глемпинг будет представлять собой современный кемпинг со всеми удобствами и при этом максимально приближенный к природе.

- Это пользуется спросом и при адекватном ценообразовании, я думаю, это будет более чем загружено, - сообщил министр.

Кемпинг класса люкс будет отличать не только наличие привычных для цивилизации удобств, но и оригинальные дизайнерские решения. Такие проекты, по словам Волченко, уже пользуются спросом в Москве, причем открываются они в центре столицы. Интересно, что в Алуште уже работает гостиница, построенная по мотивам фантастических фильмов.

В этом сезоне на территории полуострова уже действует более 10 палаточных городков, предоставляющих услуги отдыха. Самый крупный автокемпинг Оленевка Village в мае открылся в Черноморском районе Крыма. Он включает в себя 250 деревянных домиков и еще 250 палаточных мест. Инвесторы комплекса сообщили, что в их планах еще несколько инфраструктурных проектов в Крыму, связанных с индустрией отдыха, при этом не раскрыв подробностей.

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