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05.07.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую в Чимеево старинную церковь

Текст: Валентина Пичурина
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уроженец Кургана, известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев предложил свою помощь в восстановлении храма в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

- Меня крестили в нем... Я хочу восстановить храм, - написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
В Курганской области при пожаре в церкви пострадала икона XVIII века

Композитор попросил откликнуться всех, у кого сохранились чертежи церкви.

В Курганской епархии инициативу Максима Фадеева пока никак не прокомментировали. Как сообщила "РГ" руководитель пресс-центра епархии Наталья Шуплецова, они сейчас находятся в Чимеево (это в ста километрах от Кургана), официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре произошел 3 июля в 14.15 по местному времени. По предварительной версии, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования кондиционера в храме. За считанные минуты огонь уничтожил деревянную церковь XIX века, которая является объектом культурного наследия религиозного назначения. Кроме того, сильно повредил главную святыню храма - чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Никто пока не берется сказать, можно ли ее восстановить хотя бы частично.

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