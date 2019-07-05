В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей

Церковь Казанской Божией Матери в Чимеевском мужском монастыре Курганской области являлась выявленным объектом культурного наследия, сообщили "РГ" в Министерстве культуры России.

По информации пресс-службы Минкультуры, в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) церковь была включена в 2005 году. В соответствии с разграничением полномочий, установленным федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", полномочия по государственной охране и государственному надзору в отношении выявленных объектов культурного наследия исполняют органы государственной охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации (статьи 9.2, 11). Минкультуры России не располагает полномочиями в отношении выявленных ОКН.

- Вместе с тем отмечаем, что, в соответствии со статьей 47.3 указанного федерального закона, пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Также напомним, что согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный ОКН должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Что касается старинной иконы, утраченной в результате пожара, то, по нашим данным, она является собственностью монастыря и не входит в музейный фонд Российской Федерации.

В Минкультуры подчеркивают, что, сгоревшая церковь, безусловно, огромная духовная потеря.

Напомним, 3 июля в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре сгорела деревянная церковь XIX века. Кроме того, огонь сильно повредил чудотворную Казанскую икону Божией Матери - главную святыню храма. Ранее уроженец Кургана, композитор и продюсер Максим Фадеев предложил свою помощь в восстановлении храма в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.