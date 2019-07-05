Новости

"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
Полиция Ингушетии начала поиск отца жестоко избитой семилетней девочки 15:34
В Ульяновской области женщину осудили за заказное убийство мужа 15:22
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22 15:21
В крахе цивилизации майя обвинили популярное растение 15:19
Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями 15:19
В Новосибирске киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения 15:16
Белорусская резолюция войдет в декларацию ПА ОБСЕ 15:13
Путин посетит "Иннопром" и индустриальный саммит в Екатеринбурге 15:12
В Твери свидетели ДТП попали под следствие за отказ от дачи показаний 15:12
Житель Камышина погиб от возгорания при сварочных работах 15:04
Назначен временный руководитель Рослесхоза 14:56
В Ленобласти произошла вспышка сальмонеллеза в летнем лагере 14:55
СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel 14:55
В Башкирии демонтируют мост из фильма "Вечный зов" 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей

Текст: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина/РГ Эта церковь сгорела дотла. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Эта церковь сгорела дотла. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Церковь Казанской Божией Матери в Чимеевском мужском монастыре Курганской области являлась выявленным объектом культурного наследия, сообщили "РГ" в Министерстве культуры России.

По информации пресс-службы Минкультуры, в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) церковь была включена в 2005 году. В соответствии с разграничением полномочий, установленным федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", полномочия по государственной охране и государственному надзору в отношении выявленных объектов культурного наследия исполняют органы государственной охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации (статьи 9.2, 11). Минкультуры России не располагает полномочиями в отношении выявленных ОКН.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую в Чимеево старинную церковь

- Вместе с тем отмечаем, что, в соответствии со статьей 47.3 указанного федерального закона, пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Также напомним, что согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный ОКН должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Что касается старинной иконы, утраченной в результате пожара, то, по нашим данным, она является собственностью монастыря и не входит в музейный фонд Российской Федерации.

В Минкультуры подчеркивают, что, сгоревшая церковь, безусловно, огромная духовная потеря.

Напомним, 3 июля в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре сгорела деревянная церковь XIX века. Кроме того, огонь сильно повредил чудотворную Казанскую икону Божией Матери - главную святыню храма. Ранее уроженец Кургана, композитор и продюсер Максим Фадеев предложил свою помощь в восстановлении храма в Свято-Казанском Чимеевском  мужском монастыре.

Происшествия ЧП Пожары Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
Украина захотела осваивать Арктику