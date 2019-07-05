Роскачество рассказало об опасности адаптеров для перевозки детей в авто

Первое. Детей младше семи лет можно перевозить только в автокреслах. С семи до 11 лет - на заднем сиденье детей можно пристегивать штатными ремнями безопасности, говорят специалисты Роскачества. И уточняют - лучше ориентироваться не на возраст, а на рост ребенка. Пристегивать его обычным ремнем безопасности можно, если его рост 150 см и выше. Иначе ремень будет проходить по шее ребенка.
Второе. Детское автокресло нужно подбирать строго по росту, весу и возрасту ребенка.
Третье. Кресло обязательно должно быть зафиксировано внутри машины штатными ремнями безопасности или с помощью креплений ISOFIX.
Четвертое. Одетыми в верхнюю одежду детей лучше не перевозить. Если машина резко затормозит, ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона.
Пятое. Самое лучше - это как можно дольше, желательно до полутора лет, возить ребенка против хода движения,. Это положение - самое безопасное. А наиболее безопасное место для детского автокресла внутри машины - посередине заднего сиденья.
Шестое. На переднее сиденье поставить автолюльку можно, отключив подушку безопасности. Если она не отключается, ставить туда кресло с младенцем нельзя.
Краш-тесты в Англии показали, что если манекен трехлетнего ребенка посадить в бескаркасное детское кресло, а машина во что-то врежется на скорости 48 километров в час, кукла вылетит через лобовое стекло.
Кроме того, испытания так называемых адаптеров показали, что в случае аварии они могут нанести вред ребенку, в том числе - повредить его внутренние органы.
Несмотря на законодательный запрет на использование "иных устройств" и их опасность для детей, 25 процентов родителей предпочитают их применять, показали опросы.
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