Роскачество рассказало об опасности адаптеров для перевозки детей в авто

Несмотря на то, что правилами дорожного движения не допускается использовать при перевозке детей в авто альтернативные автокреслам устройства, многие родители все равно продолжают им пользоваться, полагая, что они способны защитить ребенка. Эксперты Роскачества развенчивают мифы и дают советы по безопасной перевозке детей.

Первое. Детей младше семи лет можно перевозить только в автокреслах. С семи до 11 лет - на заднем сиденье детей можно пристегивать штатными ремнями безопасности, говорят специалисты Роскачества. И уточняют - лучше ориентироваться не на возраст, а на рост ребенка. Пристегивать его обычным ремнем безопасности можно, если его рост 150 см и выше. Иначе ремень будет проходить по шее ребенка.

Второе. Детское автокресло нужно подбирать строго по росту, весу и возрасту ребенка.

Третье. Кресло обязательно должно быть зафиксировано внутри машины штатными ремнями безопасности или с помощью креплений ISOFIX.

Четвертое. Одетыми в верхнюю одежду детей лучше не перевозить. Если машина резко затормозит, ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона.

Пятое. Самое лучше - это как можно дольше, желательно до полутора лет, возить ребенка против хода движения,. Это положение - самое безопасное. А наиболее безопасное место для детского автокресла внутри машины - посередине заднего сиденья.

Шестое. На переднее сиденье поставить автолюльку можно, отключив подушку безопасности. Если она не отключается, ставить туда кресло с младенцем нельзя.

Краш-тесты в Англии показали, что если манекен трехлетнего ребенка посадить в бескаркасное детское кресло, а машина во что-то врежется на скорости 48 километров в час, кукла вылетит через лобовое стекло.

Кроме того, испытания так называемых адаптеров показали, что в случае аварии они могут нанести вред ребенку, в том числе - повредить его внутренние органы.

Несмотря на законодательный запрет на использование "иных устройств" и их опасность для детей, 25 процентов родителей предпочитают их применять, показали опросы.

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