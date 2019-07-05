Россия возместит задолженность Совету Европы после необходимых процедур

Россия работает над выплатой задолженности Совету Европы за 2017 - 2018 годы, но для этого должны пройти соответствующие государственные процедуры. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы заявили позицию уже давно, как только будут полностью восстановлены права нашей делегации, мы взносы полностью возместим, - приводит его слова агентство ТАСС. - Часть этой задолженности мы уже возместили и сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры".

Российскую делегацию лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в руководящие органы Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ после возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году. В 2017 году Россия частично прекратила делать взносы в Совет Европы. 26 июля ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации. За принятие документа проголосовали 118 депутатов организации, 62 высказались против, 10 воздержались. Чтобы рассмотреть резолюцию, закрывающую возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса, парламентариям понадобилось почти девять часов.