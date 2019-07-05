СМИ: Дочь Мадонны выходит замуж за скейтбордиста из Огайо

22-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, старшая дочь "королевы поп-музыки" Мадонны, заподозрена в тайных подготовках к свадьбе.

О том, что девушка собралась под венец, аудиторию информирует RadarOnline.

Lourdes Leon Ciccone, la hija de Madonna, protagonizando la nueva campaña de la marca neoyorquina X-Girl x MadeMe ¡Que guapa Lola! pic.twitter.com/Qm9sBw14v8 — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) 19 августа 2017 г.

Избранник Лурдес, за которой СМИ давно приметили некоторое нежелание публичности, - Джонатан Апулия, скейтбордист и фотограф из Огайо (больше про него практически ничего не известно), с которым девушка встречается пару лет. Опять же, не афишируя роман.

Издание, ссылаясь на инсайдера, заверяет, что они настолько явно друг другу подходят, что родители сторон уже дали молодым благословение. При этом подчеркнуто, что у семей пары "мало общего" (мать жениха - простая 55-летняя парикмахерша), так что они вряд ли будут меж собой сильно общаться.

Отец предполагаемой невесты - кубинский фитнес-инструктор и актер Карлос Леон.