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05.07.2019 08:29
Рубрика: В мире

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Текст: Денис Кабанов
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
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"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вслед за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил он.

В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о возобновлении свернутой при экс-главе государства Бараке Обаме лунной программы США.

В мире США Общество Космос Исследование Марса
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