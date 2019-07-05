Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.

"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вслед за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил он.

В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о возобновлении свернутой при экс-главе государства Бараке Обаме лунной программы США.