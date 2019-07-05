Трейлер: Риналь Мухаметов играет глухого танцора

На YouTube появился трейлер отечественной драмы "Битва" о преодолении тяжёлых жизненных обстоятельств.

Герой фильма - виртуозный танцор, полностью потерявший в результате несчастного случая слух. Он начинает учить детей и в конце концов сам решается на возвращение на танцпол.

В главной роли - Риналь Мухаметов ("Притяжение", "Год культуры", "Без меня", "Холодное танго"), недавно отметившийся в скандальном фильме "Временные трудности", также проблемам инвалидов.

Режиссёр - Анар Аббасов.

Премьера - 29 августа.