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Трейлер: Риналь Мухаметов играет глухого танцора

Новости
    05.07.2019, 13:10
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube появился трейлер отечественной драмы "Битва" о преодолении тяжёлых жизненных обстоятельств.

Герой фильма - виртуозный танцор, полностью потерявший в результате несчастного случая слух. Он начинает учить детей и в конце концов сам решается на возвращение на танцпол.

В главной роли - Риналь Мухаметов ("Притяжение", "Год культуры", "Без меня", "Холодное танго"), недавно отметившийся в скандальном фильме "Временные трудности", также проблемам инвалидов.

Режиссёр - Анар Аббасов.

Премьера - 29 августа.

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