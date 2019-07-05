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05.07.2019 02:37
Рубрика: Власть

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. В нем примут участие Россия и Иран.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Точные даты саммита будут подтверждаться. "Встреча готовится", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

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Напомним, 17 сентября прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в районе сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Было также принято решение о выводе из создаваемой зоны радикально настроенных боевиков, в том числе из группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ). Министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил тогда, что Ирану, России и Турции удалось предотвратить войну в сирийском Идлибе.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи.

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