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05.07.2019 10:40
Рубрика: В мире

В Корее арестован готовивший теракты солдат-сапер

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее арестован местный солдат-сапер, который, как подозревают, готовил в стране теракты по указанию террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Если подозрения подтвердятся, то это станет первым для Южной Кореи случаем ареста местного гражданина, которого обвинили в пособничестве исламским террористам.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Как сообщили в министерстве обороны Республики Корея (РК), военная прокуратура арестовала 23-летнего солдата срочной службы по фамилии Пак. Его обвиняют в нарушении Закона о противодействии терроризму и хищении боеприпасов.

Фото: ТАСС
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Согласно попавшей в прессу информации, в конце прошлого года ФБР США предоставила Агентству национальной полиции РК информацию о том, что среди южнокорейских военнослужащих есть солдат, который контактирует с боевиками ДАИШ.

Сведения были переданы в военную контрразведку. Следователи в итоге вышли на солдата по фамилии Пак, который с октября 2017 г. проходил обязательную для мужчин РК воинскую службу. Будучи уже в армии Пак прошел специальную подготовку в качестве сапера, но в итоге был уличен в краже детонаторов для боеприпасов. Также выяснилось, что еще как минимум с 2016 г. Пак собирал и затем распространял в Интернете видео и другие материалы, в которых пропагандируется деятельность террористов ДАИШ.

В его смартфоне были обнаружены видео с инструкциями по самостоятельному изготовлению взрывных устройств, а также было найдено специальное приложение, которое используют для связи между собой боевики ДАИШ. Установлено, что по электронной почте он получал письма от бойцов ДАИШ и активно интересовался, как можно вступить в ряды данной террористической организации.

Корейские спецслужбы подозревают, что Пак по заданию ДАИШ начинал готовить в Корее теракты, которые, с учетом его подготовки в армии, могли привести к большому количеству жертв.

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2 июля солдат был уволен в запас, его дело передано в обычную прокуратуру. Если вина Пака в подготовке терактов и намерении вступить в ряды исламских террористов будет доказана, то это станет первым для Южной Кореи случаем, когда ее гражданин будет уличен в подобных намерениях.

Напомним, что несколько лет назад молодой кореец через Турцию ушел в Сирию и примкнул к боевикам ДАИШ. Как считает корейская контрразведка, некоторое время его использовали для пропаганды идей фундаменталистов в Интернете, а затем он погиб в результате бомбардировки позиций террористов американской авиацией.

В мире Восточная Азия Южная Корея ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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