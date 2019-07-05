В Совфеде рассказали об ответе РФ на размещение ракет в странах НАТО

Если в странах НАТО появятся ракеты малой и средней дальности, Россия ответит на это зеркально, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности принять оборонительные меры в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Если на территории стран, входящих в НАТО, появится оружие такого класса, мы незамедлительно ответим зеркально", - заявил Джабаров РИА Новости, добавив, что Россия не потерпит такого преимущества НАТО".

Столтегберг, по его мнению, лукавит, говоря о спасении договора, ведь Россия не вышла из него, а лишь приостановила свое участие в ответ на действия США.

"Столтенберг лукавит, он прекрасно знает, что США не пойдут на продление договора", - отметил сенатор и предположил, что генсек альянса таким образом пытается переложить на Россию вину за прекращение действия ДРСМД.

Напомним, в начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД из-за якобы имевших место нарушений со стороны России.

Москва в ответ приостановила действие договора, оставив за собой возможность возобновить его по решению главы государства.