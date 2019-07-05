В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

Совместная исследовательская миссия Китая и Японии в ходе эксперимента Tibet ASgamma зафиксировала космические гамма-лучи с самой мощной энергией, когда-либо наблюдавшиеся от астрофизического источника. Об открытии рассказывает Phys.org. Исследователи полагают, что наиболее энергетичное гамма-излучение, зафиксированное в ходе эксперимента, было получено при взаимодействии высокоэнергетичных электронов с космическим микроволновым фоновым излучением - остаточным излучением Большого взрыва.

Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности. Эта газообразная туманность в созвездии Тельца является остатком сверхновой SN 1054. Впервые ее описали еще в 1054 году нашей эры. Люди увидели тогда в небе очень яркий взрыв сверхновой. Это событие было отмечено в официальной летописи китайской династии Сун, а также в произведении японского поэта XII века Фудзивара Тейка.

В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

В результате было обнаружено гамма-излучение в диапазоне от 100 до 450 тераэлектрон-вольт (ТэВ). Ранее самая мощная энергия гамма-излучения, которую когда-либо наблюдали на Земле, составляла 75 ТэВ. Ее зафиксировали с помощью телескопа HEGRA Черенкова.

Эксперимент Tibet ASgamma проводится в Тибете с 1990 года. Оборудование установлено на высоте 4300 метров над уровнем моря. В 2014 году оно было модернизировано, к оборудованию были добавлены мюонные детекторы типа Черенкова. Они подавляют 99,92 процента фонового шума космических лучей.

В исследовании отмечается, что из Крабовидной туманности было получено 24 сигнала. Все это были гамма-лучи с энергией свыше 100 ТэВ с низким фоновым шумом. Наибольшая энергия, как было указано выше, оценивается в 450 ТэВ.

Исследователи считают, что обнаружение гамма-лучей мощностью свыше 100 ТэВ является ключом к пониманию происхождения космических лучей очень высокой энергии. Это остается загадкой с 1912 года, то есть с момента открытия таких космических лучей.