Новости

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 17:10
Рубрика: Общество

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Совместная исследовательская миссия Китая и Японии в ходе эксперимента Tibet ASgamma зафиксировала космические гамма-лучи с самой мощной энергией, когда-либо наблюдавшиеся от астрофизического источника. Об открытии рассказывает Phys.org. Исследователи полагают, что наиболее энергетичное гамма-излучение, зафиксированное в ходе эксперимента, было получено при взаимодействии высокоэнергетичных электронов с космическим микроволновым фоновым излучением - остаточным излучением Большого взрыва.

Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности. Эта газообразная туманность в созвездии Тельца является остатком сверхновой SN 1054. Впервые ее описали еще в 1054 году нашей эры. Люди увидели тогда в небе очень яркий взрыв сверхновой. Это событие было отмечено в официальной летописи китайской династии Сун, а также в произведении японского поэта XII века Фудзивара Тейка.

Фото: ESA / DLR / FU Berlin
Восемь пылевых бурь на Марсе превратились в один громадный вихрь

В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

В результате было обнаружено гамма-излучение в диапазоне от 100 до 450 тераэлектрон-вольт (ТэВ). Ранее самая мощная энергия гамма-излучения, которую когда-либо наблюдали на Земле, составляла 75 ТэВ. Ее зафиксировали с помощью телескопа HEGRA Черенкова.

Эксперимент Tibet ASgamma проводится в Тибете с 1990 года. Оборудование установлено на высоте 4300 метров над уровнем моря. В 2014 году оно было модернизировано, к оборудованию были добавлены мюонные детекторы типа Черенкова. Они подавляют 99,92 процента фонового шума космических лучей.

В исследовании отмечается, что из Крабовидной туманности было получено 24 сигнала. Все это были гамма-лучи с энергией свыше 100 ТэВ с низким фоновым шумом. Наибольшая энергия, как было указано выше, оценивается в 450 ТэВ.

Исследователи считают, что обнаружение гамма-лучей мощностью свыше 100 ТэВ является ключом к пониманию происхождения космических лучей очень высокой энергии. Это остается загадкой с 1912 года, то есть с момента открытия таких космических лучей.

Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл
Россия запустила новейший метеоспутник
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России