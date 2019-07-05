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05.07.2019 14:28
Рубрика: Видео

Видео: олень одним прыжком отправил байкера в кювет

Текст: Вадим Давыденко

"Олень" - самое безобидное ругательство, которое дисциплинированный участник дорожного движения может вслух адресовать недисциплинированному. Сравнения с остальными представителями парно- и непарнокопытной фауны очень уж обидны, хотя порой и абсолютно заслужены.

Фото: скриншот с https://twitter.com/DannyDutch/
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На этом видео, снятом где-то в американской глубинке, настоящий олень, что из леса, повел себя как злостный нарушитель ПДД - сначала дерзко и неосмотрительно, а потом трусливо и безответственно.

Во-первых, попытался пересечь трассу в неположенном месте, через двойную сплошную. Во-вторых, даже если допустить, что из-за слепящего солнца он и не разглядел сплошную, то все равно проигнорировал помеху справа, мчащийся мотоцикл. В-третьих, скрылся с места аварии, оставив сбитого им байкера в кювете, живым, с ссадинами и ушибами, но помирающим со смеху.

Олень, так и есть, олень.

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#видео